2019 All-FCIAC Boys Outdoor Track & Field Awards

All-FCIAC First Team honors are awarded to those athletes who finish either first or second in an event at the conference championship meet.

First Team

Ryan Raybuck, Greenwich — 100, 200, 4×100

Malique Stevens, Norwalk — 100

Jadyn Tabois, Ludlowe — 200

Malcolm Going, Danbury — 400

Simon Jupp, Ridgefield — 400, 4×400

George Lepska, Staples — 800

Charles Coffin, Ridgefield — 800, 4×400

Austin Hutchens, Warde — 1600

Morgan Fierro, Staples — 1600, 3200

Dylan Pomer, Warde — 3200

Evan Wein, Ridgefield — 110H, 4×400

Tahzir Fulton, Norwalk — 110H

Matthew Chalon, New Canaan — 300H

Gregory Foster, Norwalk — 300H

Hunter Clark, Greenwich — 4×100

Christopher Wint, Greenwich — 4×100

Zane Nye, Greenwich — 4×100

Jaden Cazorla, Danbury — 4×100

Shamar Carter, Danbury — 4×100, 4×400

Edmund Hurdle, Danbury — 4×100, 4×400

Malachi Hopkins, Danbury — 4×100

Ryan Caldwell, Danbury — 4×400, 4×800

George Benjamin, Danbury — 4×400

Amit Markos, Ridgefield — 4×400

Brennan Amalfitano, Danbury — 4×800

Jacob Hefele, Danbury — 4×800

Gabriel Kwarteng, Danbury — 4×800

Briones Santiago, Ridgefield — 4×800

Charles McArthur, Ridgefield — 4×800

Omkar Ratnaparkhi, Ridgefield — 4×800

Ethan MacKenzie, Ridgefield — 4×800

Chet Ellis, Staples — High Jump

Justin Forde, McMahon — High Jump, Long Jump, Triple Jump

Jackson Hemphill, Ludlowe — Pole Vault

Emmet Towey, McMahon — Pole Vault

Owen Bianchi, Greenwich — Long Jump, Triple Jump

Zach Gladstone, Staples — Shot Put

Louis Tuccio, St. Joseph — Shot Put

Liam Byrne, Ridgefield — Discus

Jeffrey Thiersaint, McMahon — Discus

Reynell Burke, Westhill — Javelin

Daniel Criscio, St. Joseph — Javelin