2019 All-FCIAC Girls Outdoor Track & Field Awards

All-FCIAC First Team honors are awarded to those athletes who finish either first or second in an event at the conference championship meet.

First Team

Alanna Smith, Danbury — 100, 200, 400

Jada Williams, Greenwich — 100

Tess Stapleton, Ludlowe — 200, 100H, Long Jump

Natalee Seipio, Danbury — 400, 4×100, 4×400

Emily Alexandru, Trumbull — 800

Grace Michalowski, Ridgefield — 800, 4×400, 4×800

Mari Noble, Greenwich — 1600, 4×800

Tess Pisanelli, Ridgefield — 1600, 3200, 4×800

Caroline Webb, Greenwich — 3200, 4×800

Kayla Clark, St. Joseph — 100H

Emma Langis, Ridgefield — 300H, 4×400

Christline Edward, Norwalk — 300H

Shanell Stewart, Danbury — 4×100

Jessica Glowacki, Danbury — 4×100, 4×400

Giuliana Robles, Danbury — 4×100

Niamh Linehan, McMahon — 4×100

Kailynn Ortiz, McMahon — 4×100

Jocelyn Lister, McMahon — 4×100

Peyton McNamara, McMahon — 4×100

Katherine Langis, Ridgefield — 4×400

Kasey McGerald, Ridgefield — 4×400

Brianna Gillard, Danbury — 4×400

Toni Joseph, Danbury — 4×400

Gabriella Viggiano, Ridgefield — 4×800

Rory McGrath, Ridgefield — 4×800

Meghan Lynch, Greenwich — 4×800

Zoe Harris, Greenwich — 4×800

Savannah Bromley, McMahon — High Jump

Nia Christie, St. Joseph — High Jump

Aleksandra Misiewicz, Trumbull — Pole Vault

Anna Rava, Wilton — Pole Vault

Meilee Kry, Danbury — Long Jump. Triple Jump

Emilly Souza, Danbury — Triple Jump

Tianna Rogers, Danbury — Shot Put

DiLayni Dorce, McMahon — Shot Put

Caitlyn Filloramo, Ludlowe — Discus

Serenity Mayhew, Norwalk — Discus

Hailey Angelucci, Trumbull — Javelin

Sophia Thagouras, Westhill — Javelin