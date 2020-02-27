2019-20 All-FCIAC Girls Basketball Awards

FIRST TEAM
Kianna Perry, Danbury
Anna Paulmann, Fairfield Ludlowe
Mackenzie Nelson, Greenwich
Jakara Murray-Leach, Norwalk
Megan Landsiedel, Stamford
Arianna Gerig, Staples
Caitlyn Scott, Trinity
Cassi Barbato, Trumbull
SECOND TEAM
Tianna Rogers, Danbury
Aleysha Henry, Fairfield Warde
Belinda Hunte, Norwalk
Kate Wagner, Ridgefield
Rahmia Johnston, St. Joseph
Jessica Nelson, Stamford
Abby Carter, Staples
Emi Roberto, Trumbull
THIRD TEAM
Chloe Perrault, Danbury
Lindsay Dimonekas, Darien
Emma Torello, Fairfield Ludlowe
Toni Lamparski, Fairfield Warde
Cali Stietzel, Ridgefield
Marley Lopez-Paul, Staples
Maeve Hampford, Trumbull
Leah Martins, Wilton