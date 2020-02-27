2019-20 All-FCIAC Girls Basketball Awards

FIRST TEAM

Kianna Perry, Danbury

Anna Paulmann, Fairfield Ludlowe

Mackenzie Nelson, Greenwich

Jakara Murray-Leach, Norwalk

Megan Landsiedel, Stamford

Arianna Gerig, Staples

Caitlyn Scott, Trinity

Cassi Barbato, Trumbull

SECOND TEAM

Tianna Rogers, Danbury

Aleysha Henry, Fairfield Warde

Belinda Hunte, Norwalk

Kate Wagner, Ridgefield

Rahmia Johnston, St. Joseph

Jessica Nelson, Stamford

Abby Carter, Staples

Emi Roberto, Trumbull

THIRD TEAM

Chloe Perrault, Danbury

Lindsay Dimonekas, Darien

Emma Torello, Fairfield Ludlowe

Toni Lamparski, Fairfield Warde

Cali Stietzel, Ridgefield

Marley Lopez-Paul, Staples

Maeve Hampford, Trumbull

Leah Martins, Wilton

Leave a Comment